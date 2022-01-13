Рига, , 16:18 — REGNUM В Латвии, в отличие от ряда стран Евросоюза, темпы первичной вакцинации с самого начала были очень медленными. Об этом на заседании кабинета министров заявил министр здравоохранения страны Даниэлс Павлютс, сообщил местный портал bb.lv.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По словам министра, по этой причине основная часть латвийцев первые свои вакцины получили только осенью или поздней осенью 2021 года. Даже исходя из этого, становится понятно, что срок для ревакцинации еще не подошел для сотен тысяч латвийцев.

Это, считает Павлютс, и отличает местное население от населения ряда других государств Евросоюза, где люди привились первый раз еще весной 2021 года, а теперь активно ревакцинируются.

Таким образом, удельный вес тех, кому нужно в Латвии срочно получать ревакцинацию, меньше, чем в других странах ЕС. И это обстоятельство нужно учитывать, анализируя показатели ревакцинации во всем Евросоюзе, столь неблагополучные для Латвии, отметил министр.