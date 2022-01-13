Тверь, , 16:14 — REGNUM Процесс преобразования муниципалитетов, начатый в Тверской области уже даёт результаты, регион имеет передовой опыт в данном направлении. Об этом говорилось в Твери 13 января в ходе обсуждения проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В обсуждении приняли участие губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты Государственной думы РФ Владимир Васильев и Павел Крашенинников — один из авторов законопроекта, Сергей Веремеенко и Юлия Саранова («Единая Россия»), сенаторы Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутаты регионального парламента, главы муниципалитетов Тверской области.

В Верхневолжье обсудили законопроект о реформе местного самоуправления Пресс-служба правительства Тверской области

«Тверская область имеет передовой опыт работы в данном направлении. Одним из первых преобразованных муниципальных образований стал Удомельский городской округ. В 2018 году правительство области обратилось к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и глава государства поддержал нашу инициативу об образовании нового вида муниципального образования. А в 2019 году на территории Тверской области создан первый в России муниципальный округ — Весьегонский», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что сегодня процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты. В частности, повысилась оперативность хозяйственной деятельности, расширились возможности для быстрого принятия решений по ключевым проектам.

«Это вопросы жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, реализации национальных проектов. Важно, чтобы слаженная работа, которая ведется на федеральном уровне, доходила непосредственно до населения и территорий. Для нас это возможность быстро и эффективно реализовывать намеченные планы», — прокомментировал итоги обсуждения законопроекта журналистам Игорь Руденя.

Депутат Госдумы Владимир Васильев дал высокую оценку работе, проведенной в регионе.

«Тверская область уже длительное время практически решает эти задачи. Власть должна совершенствоваться. И по поручению президента Российской Федерации идет системное выстраивание работы органов власти. Прежде всего, мы упорядочиваем ответственность на каждом из уровней. Сегодня она доходит до самого низового уровня, местного измерения, где непосредственно живут люди», — отметил Владимир Васильев.

«Важно, чтобы граждане понимали, почему принимаются те или иные решения. Считаем необходимым перейти от двухуровневой муниципальной системы к одноуровневой. В том числе, речь идет о взаимодействии муниципалитетов с областными и федеральным властями. Главное — чтобы решались вопросы, важные для жителей», — пояснил Павел Крашенинников.

Спикер регионального Заксобрания Сергей Голубев выразил уверенность, что законопроект получит поддержку тверских депутатов, обсудить его планируется уже на следующей неделе.

«Поправки и замечания мы также детально рассмотрим ко второму чтению, после того как пройдет обсуждение в Государственной думе, и, возможно, внесем дополнения», — сказал Сергей Голубев.

Ряд предложений к законопроекту выдвинут правительством Тверской области. В частности, предлагается зафиксировать в законе процедуру и сроки формирования органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных округах, четко сформулировать критерии показателей эффективности органов местного самоуправления, а также конкретизировать их отдельные полномочия.

Добавим, в Тверской области сегодня создано 11 городских и 13 муниципальных округов. В 2022 году планируется создание еще семи муниципальных округов.