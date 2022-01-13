В Верхневолжье обсудили законопроект о реформе местного самоуправления
Тверь, 13 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Процесс преобразования муниципалитетов, начатый в Тверской области уже даёт результаты, регион имеет передовой опыт в данном направлении. Об этом говорилось в Твери 13 января в ходе обсуждения проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В обсуждении приняли участие губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты Государственной думы РФ Владимир Васильев и Павел Крашенинников — один из авторов законопроекта, Сергей Веремеенко и Юлия Саранова («Единая Россия»), сенаторы Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутаты регионального парламента, главы муниципалитетов Тверской области.
Губернатор подчеркнул, что сегодня процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты. В частности, повысилась оперативность хозяйственной деятельности, расширились возможности для быстрого принятия решений по ключевым проектам.
Депутат Госдумы Владимир Васильев дал высокую оценку работе, проведенной в регионе.
Спикер регионального Заксобрания Сергей Голубев выразил уверенность, что законопроект получит поддержку тверских депутатов, обсудить его планируется уже на следующей неделе.
Ряд предложений к законопроекту выдвинут правительством Тверской области. В частности, предлагается зафиксировать в законе процедуру и сроки формирования органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных округах, четко сформулировать критерии показателей эффективности органов местного самоуправления, а также конкретизировать их отдельные полномочия.
Добавим, в Тверской области сегодня создано 11 городских и 13 муниципальных округов. В 2022 году планируется создание еще семи муниципальных округов.