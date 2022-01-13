13 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт о том, что российский газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом и его не стоит связывать с темой Украины.

Мирослава Романенко, , 19:44 — REGNUM Российский газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом, его не стоит связывать с темой Украины. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам не нужно втягивать это (тему «Северного потока — 2». — М. Р.) в конфликт. Нам нужно решить этот конфликт посредством переговоров», — сказала она в эфире радиостанции RBB, также добавив, что газопровод является экономическим проектом.

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Заявление главы оборонного ведомства Германии обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и «headlines Украина». Многие сочли высказывание министра обороны ФРГ за трезвомыслие. Иные отметили, что нынче зима, которая сопровождается морозами, и в Германии не хотят мерзнуть.

«Немка здорового человека», — отреагировал Дмитрий М.

«Она ж превентивный удар собиралась по РФ давать. Тьфу на вас ещё раз», — пишет Александр.

Кристине Ламбрехт Olaf Kosinsky

«Замерзают…» — с сарказмом добавил Евгений К.

«С возвращением из комы! Или это единичный проблеск в сознании?» — задался вопросом ИN.

«Вот что с людьми холод делает…» — отметил Константин А.

«Мастер-класс по переобуванию в воздухе проведен. С интересом слежу за реакцией остальных «независимых» стран Европы», — добавил Sergey K.

«Зима — холода, замерзает немчура!» — смеется «Пельмень», перефразировав песню Андрея Губина «Зима — холода».

«Ну наконец-то и до неё здравый смысл дошёл», — отреагировал Andrey K.

«Ждем-с, когда её выкинут из правительства за нарушение коалиционного соглашения», — добавил GP.

«Холодно стало. Переобулась на лету», — пошутил Piton S.

«Потому, что им нужен газ российский подешевле, а не американский. Немцы считать умеют», — написал KeS.

Газ Gazprom.ru

«Они просто не хотят голодать и мерзнуть», — отреагировал Volodymyr.

«Немцы не дураки, чтобы терять деньги из-за Украины», — отметил Серж.

«Так запускайте «Северный поток», чего вы американцев слушаете?» — подытожил А. В.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что причиной приостановки процесса сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» является его несоответствие требованиям Евросоюза.