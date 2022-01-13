Ставрополь, 13 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Автодорога на Черноморское побережье, которая должна соединить Сочи с Кисловодском, включена в транспортную стратегию России на 2027 год. Строительство трассы уже ведется на территории Карачаево-Черкесии, но дороги через перевал пока нет. Об этом 13 января сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции.

Admkrai.krasnodar.ru Дороги к морю

«Трассу потихоньку строят на территории КЧР, но нет пока дороги через горный перевал. После ее строительства у нас будет большой курорт мирового значения», — цитирует Владимирова «КП».

По словам губернатора, у появления новой автодороги, соединяющей по кратчайшему маршруту субъекты Юга России и Северного Кавказа, есть много сторонников, в том числе в федеральных ведомствах и в регионах СКФО, поэтому надо не снижать активности в продвижении этого проекта, который даст толчок развитию экономики субъектов Кавказа.

«Если мы не ослабим напор, а сегодня очень много сторонников этой дороги и в правительстве РФ, и у нас, я уверен, что дорога будет. Она поможет нам в дальнейшем развитии. И конкурировать никто ни с кем не будет, а просто будем помогать людям организовывать разнообразные виды отдыха», — приводит слова главы края ГТРК «Ставрополье».

Напомним, глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее дал поручение до 1 мая 2022 года просчитать стоимость проекта по строительству автомобильной трассы из Ставропольского края до Черноморского побережья Кавказа.

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