Москва, , 16:10 — REGNUM Порядка 1600 правоохранителей Казахстана смогли переключиться на борьбу с террористами после того, как силы ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты в стране. Об этом 13 января заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Шойгу Premier.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина с Шойгу и международные разговоры президента – все новости»

«Сегодня провели Совет министров обороны стран-членов ОДКБ, на котором заслушали итоги и приняли решение по подготовленному плану по передаче объектов уже под охрану и обеспечение безопасности силовыми структурами Казахстана», — заявил Шойгу.

«За счёт темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику», — указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу рассказал Путину о работе миротворческих сил в Казахстане