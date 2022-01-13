Кострома, , 16:18 — REGNUM В Костроме возникли проблемы с вывозом мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт.

Переполненные контейнеры © Наталья Диева

Один из крупнейших перевозчиков твердых бытовых отходов в городе — «Гермес-Транс» не продлил договор на обслуживание с региональным оператором — компанией «Экотехноменеджмент» на 2022 год. Предприятие вывозило мусор со всего левого берега областного центра за исключением микрорайона Ребровка.

По словам представителей перевозчика, «ЭТМ» перестало платить деньги за вывоз мусора с октября 2021 года. На данный момент сумма просроченной задолженности по договору на 2021 год составляет 34 млн рублей. В конце января к ней может прибавиться ещё 20 млн рублей за услуги, оказанные «Гермес-Транс» в декабре.

«В случае, если не удастся договориться в досудебном порядке, пойдём в суд», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор «Гермес-Транс» Алексей Лебедев.

Представители «Экотехноменеджмента» объяснили нежелание платить тем, что компания некачественно выполняла работу, задерживая очистку площадок от мусора.

Замену перевозчику нашли только после новогодних праздников. В настоящее время «ЭТМ» заключил договор на обслуживание с 8 новыми подрядчиками и обещает приобрести дополнительную технику и нанять водителей в свой автопарк. Наладить своевременный вывоз отходов оператор обещает к концу января.