Москва, 13 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, по состоянию на 15:35 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,39%, до $84,34 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Резервуар с нефтью

«Котировки все ещё выше вчерашних дневных значений. Данные о существенно большем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США, опубликованные 12 января, позволили нефтебыкам продолжить наступление, ненадолго пробив даже сопротивление уровня $85 за баррель.

Однако затем настрой на фиксацию прибыли, поддержанный данными о высокой инфляции в США, взял верх. Тем не менее, нельзя исключать продолжения роста после текущей коррекции.

Страны Запада дружно отказываются от введении новых ограничений в связи с пандемией, что поддерживает ожидания сохранения дефицита нефти.

Немного испортил общий настрой МВФ, понизивший прогнозы роста мировой экономики, но и теперь прогнозируемые темпы остаются довольно высокими.

Кроме того, угрозы нового ухудшения российско-американских отношений также для рынка углеводородов, скорее, позитивны — новые санкции, а тем более усиление противостояния могут вызвать перебои с поставками», — считает эксперт.

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