Москва, 13 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Одним из рисков, которые грозят развитым и развивающимся странам, могут стать последствия борьбы с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявила профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик. Так она прокомментировала прогнозы директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая заявила, что миру грозят большие экономические потрясения.

МВФ

«Действительно, высокая степень неопределенности развития пандемии, несмотря на восстановительный рост, не вселяет уверенности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — сказала Дубовик. — Наибольшие риски угрожают не только развивающимся, но и развитым странам. Ужесточение кредитно-денежной политики зарубежными центральными банками ради борьбы с инфляцией одновременно способствует сдерживанию предпринимательской активности».

Так, в России, по словам Дубовик, около 200 тыс. индивидуальных предпринимателей уже прекратили свою деятельность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что темпы экономического восстановления не устраивают общество большинства государств мира.