Валуйский район, Белгородская область, , 16:08 — REGNUM Группу иностранных граждан дальнего зарубежья, пытавшихся нелегально перейти государственную границу, задержали в Валуйском районе Белгородской области, сообщила ИА REGNUM 13 января официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Задержанные иностранцы Пресс-служба УФСБ России по Белгородской области

В пограничной зоне силовики совместно с пограничниками остановили 16 иностранцев. Нарушители пытались пересечь государственную границу между Россией и Украиной вне пунктов пропуска. В дальнейшем иностранцы планировали проследовать в страны Евросоюза.

Валуйским районным судом к административной ответственности привлечены шесть граждан Афганистана. В отношении остальных задержанных проводятся процессуальные действия в рамках уголовного законодательства РФ.