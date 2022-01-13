Москва, , 16:06 — REGNUM Прогнозы американского Управления энергетической информации (EIA), согласно которым стоимость нефти марки Brent в 2022 году составит 74,95 доллара за баррель, выглядят достаточно консервативно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прогнозы EIA по ценам на нефть традиционно достаточно консервативны. Их изменение отражает в первую очередь изменение текущих цен, а не какое-то кардинальное изменение взгляда на рынок. С начала декабря 2021 года мировые цены выросли примерно на 20%, и это стало основной причиной пересмотра прогноза (ранее EIA прогнозировало стоимость нефти на уровне 70,05 доллара за баррель — прим. ИА REGNUM), — сказал Салихов. — Прогноз EIA представляется достаточно адекватным, хотя фактически он не предполагает какого-то «взгляда» на рынок. Это скорее некоторая экстраполяция текущего уровня цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 января, нефть Brent пробила отметку 85 долларов впервые за два месяца.

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