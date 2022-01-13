Москва, 13 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Прогнозы американского Управления энергетической информации (EIA), согласно которым стоимость нефти марки Brent в 2022 году составит 74,95 доллара за баррель, выглядят достаточно консервативно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Прогнозы EIA по ценам на нефть традиционно достаточно консервативны. Их изменение отражает в первую очередь изменение текущих цен, а не какое-то кардинальное изменение взгляда на рынок. С начала декабря 2021 года мировые цены выросли примерно на 20%, и это стало основной причиной пересмотра прогноза (ранее EIA прогнозировало стоимость нефти на уровне 70,05 доллара за баррель — прим. ИА REGNUM), — сказал Салихов. — Прогноз EIA представляется достаточно адекватным, хотя фактически он не предполагает какого-то «взгляда» на рынок. Это скорее некоторая экстраполяция текущего уровня цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 января, нефть Brent пробила отметку 85 долларов впервые за два месяца.