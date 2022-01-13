Тбилиси, , 16:05 — REGNUM В ходе своего выступления в суде бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он готовит в тюрьме по выводу страны из кризиса и нищеты. Очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы бывшим лидером республики 13 января транслируется в прямом эфире грузинскими телекомпаниями.

Саакашвили и галстук Цитата из видео на YouTube

«Я разрабатываю план по спасению страны, по выходу из кризиса и нищеты. План, который позволит в течение пяти лет вернуть Грузию в статус развития. Я знаю, как это делается, в отличие от этих властей», — сказал он.

Также в ходе своего выступления Саакашвили неоднократно отметил, что после прихода к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» во главе с экс-премьером Бидзиной Иванишвили в стране начался экономический кризис, выросло число бедных и нищих людей, стали хуже работать социальные службы, выросла безработица и отсутсвует экономическое и туристическое развитие

«Этот зал построен мной, этот флаг позади вас тоже сделан мной, эта камера поставлена мной, поэтому мне не нужно объяснять, где я нахожусь. Все, что сделано в этой стране, все, что не испорчено до сих пор, сделано мной. В отличие от вас, я закончил четыре вуза. Я не уважаю суд Иванишвили», — добавил бывший грузинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города Кутаиси были обвинены грузинской оппозицией в коррупции и непрофессионализме.