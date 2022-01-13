Париж, , 16:05 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран получил положительный результат теста на COVID-19, передает BFM TV.

Эпидемия коронавируса во Франции Russian.news.cn

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Информацию подтвердили в окружении министра здравоохранения страны.

У Оливье Верана появились легкие симптомы. Министр объяснил, что уйдет на самоизоляцию и продолжит выполнять свои обязанности удаленно.

Как сообщало ИА REGNUM, учителя начальных школ во Франции приняли участие в забастовке, протестуя против «беспорядка», вызванного ужесточением санитарного протокола в учебных заведениях.

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