Париж, 13 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран получил положительный результат теста на COVID-19, передает BFM TV.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

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Информацию подтвердили в окружении министра здравоохранения страны.

У Оливье Верана появились легкие симптомы. Министр объяснил, что уйдет на самоизоляцию и продолжит выполнять свои обязанности удаленно.

Как сообщало ИА REGNUM, учителя начальных школ во Франции приняли участие в забастовке, протестуя против «беспорядка», вызванного ужесточением санитарного протокола в учебных заведениях.