Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Электропоезда для любителей зимних видов спорта «Лыжные стрелы» начнут курсировать в Ленинградской области с 23 января. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Лыжники выходят из электрички «Лыжная стрела» на станции Орехово Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году традиционные «Лыжные стрелы» отправятся вместе с любителями активного отдыха и здорового образа жизни в поселки Токсово и Шапки.

Электричка Лыжная стрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что «Лыжные стрелы ― это пригородные электропоезда, отправляющиеся по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов на снежные трассы в поселки Токсово Всеволожского района и Шапки Тосненского района.

В этом году запланировано десять выездов в каждом направлении: 23 и 29 января, 6, 12, 20 и 26 февраля, а также 6,12, 20 и 26 марта.

Лыжники выходят из электрички Лыжная стрела на станции Орехово Дарья Драй © ИА REGNUM

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