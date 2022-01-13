Москва, , 16:05 — REGNUM Темпы экономического восстановления не устраивают общество большинства стран мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая призвала человечество готовиться к большим экономическим потрясениям.

МВФ Javier Ignacio Acuña Ditzel

«Накопленная усталость от пандемии на фоне роста социального недовольства углубляющимся неравенством всегда ведут к усилению угроз и возникновению рисков. Именно это порождает неопределенность и потенциальные потрясения, — сказал Цыганов. — Тем более что темпы восстановления, если оно реально уже началось, пока не удовлетворяют общество большинства стран, и это также вызывает социальное напряжение. Плюс к этому никуда не делись проблемы климата, диспропорции социально-экономического развития, расовые проблемы. Все это учитывается в программах устойчивого развития, которые и должны минимизировать неопределенность. Но пока это находится на стадии многократного многолетнего обсуждения».

Как полагает Цыганов, полностью к таким вызовам человечество подготовиться сможет с большим трудом и скорее будет приобретать новые качества в процессе изменений, а не заранее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Георгиевой, экономические риски в мире растут из-за увеличения уровня инфляции, перебоев в цепочках поставок, общественных беспорядков.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВФ предупредила о больших экономических потрясениях в 2022 году