Москва, , 16:04 — REGNUM В первой половине 2022 года есть риски серьезных колебаний нефтяных цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Добыча нефти

«С точки зрения спроса основные риски связаны с распространением штамма «Омикрон» и возможным введением новых карантинных ограничений в разных странах, — сказал Салихов. — C начала 2022 года количество зарегистрированных случаев коронавируса стало резко расти во многих странах. Если это приведет к росту госпитализаций, то у многих стран не будет другого выбора, кроме как вновь усиливать карантинные ограничения, чтобы не допустить переполнения больничных коек. Новые ограничения будут приводить к снижению спроса и на нефть в том числе».

Как полагает Салихов, со стороны предложения основные риски связаны с дальнейшей политикой ОПЕК+ и ожидаемым ростом предложения со стороны стран, которые не входят в картель.

«В 2022 году в США, Канаде, Бразилии ожидается сильный рост добычи на фоне достаточно высоких цен на нефть. Некоторые страны ОПЕК+, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, могут продолжить увеличивать добычу даже после достижения своих квот. Это также может стать новым дестабилизирующим фактором для рынка», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нефть дорожает уже четвертую неделю подряд.

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