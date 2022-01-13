Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 13 января, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,9%, до 75,39 рубля. Евро взлетает на 1,1%, до 86,44 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Сегодня в первой половине дня российская валюта смотрелась довольно бодро, хотя ещё накануне для неё проявилось ряд серьёзных негативных сигналов.

Инфляция в США в декабре достигла 7%, что укрепило инвесторов в мысли о скором ужесточении монетарной политики ФРС.

Однако реакция рынка была довольно сдержанной, поскольку до того инвесторы опасались, что темпы роста цен в Америке окажутся ещё выше.

Закончившиеся ничем переговоры России и НАТО накануне также не сильно напугали инвесторов, как и обсуждение в США новых, ещё более жестких санкций против российского руководства и финансовой системы в случае вторжения на Украину.

Никто, собственно, ничего хорошего от переговоров не ждал, да и к угрозам все уже привыкли. К тому же российский рынок поддерживала позитивная динамика сырьевых цен.

Хотя и она является палкой о двух концах — на фоне декабрьских сверхвысоких цен на газ Минфин РФ объявил о планах увеличения скупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Но во второй половине дня, когда глава российской делегации на переговорах в ОБСЕ Рябков начал выступление, в котором сконцентрировал внимание на давлении, оказываемом США на Россию, нервы у инвесторов не выдержали.

Российский рынок акций и рубль покатились вниз. Вряд ли это снижение будет носить продолжительный характер, но теперь рынку снова придется медленно восстанавливаться», — полагает эксперт.

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