Москва, 13 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Миротворческие силы в Казахстане взяли под охрану 14 объектов особой важности. Об этом 13 января заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Pfo.gov.ru Сергей Шойгу

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«Своевременно приступили к переброске, в самые короткие сроки осуществили переброску всех сил. Приняли под охрану 14 объектов, на сегодняшний день представляющих, естественно, особую важность», — заявил Шойгу.

По его словам, в состав этих 14 объектов входят объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства.

«В том числе и по просьбам руководства Казахстана, и по Вашему поручению взяли под охрану ещё ряд объектов, которые также представляют серьёзную угрозу в случае их захвата террористами», — отметил он.

По словам Шойгу, на месте командует командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Сердюков.