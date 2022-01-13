13 января 2022 | Время чтения 3 мин

В йеменской провинции Шабва, расположенной в центральных районах страны, продолжаются ожесточённые бои между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. Под натиском превосходящих сил и многочисленными авиаударами ВВС ОАЭ и Саудовской Аравии повстанцы сдают позиции и отступают. Арабоязычные СМИ предрекают скорый крах обороны повстанцев в этом районе, а в перспективе — конец сопротивления хуситов и гражданской войны в Йемене.

Джон Доу, , 19:43 — REGNUM Тысячи человек с обеих сторон погибли в боях за йеменскую провинцию Шабва. Начавшаяся в конце декабря военная операция армии Йемена и её союзников из ОАЭ и Саудовской Аравии успешно развивается на протяжении последних двух недель. За это время йеменские повстанцы-хуситы оставили ряд районов по всей территории провинции и отступили в направлении города Мариб.

Йемен Иван Шилов © ИА REGNUM

На первом этапе операции, получившей название «Южный шторм», в Шабву прибыли крупные подразделения проправительственных войск. В первую очередь — так называемые «бригады Амалика» (они же — «Бригады Гигантов») — формально лояльные правительству Йемена подразделения, которые на деле подчиняются командованию контингента армии Объединённых Арабских Эмиратов и получают от него поддержку, современное вооружение и военную технику. Первое же наступление «Амалика» было поддержано десятками авианалётов ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ на позиции хуситов, после чего повстанцы начали отступление.

Хуситы предприняли несколько попыток остановить наступление противника, применив баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе. Однако на протяжении первых дней января йеменские правительственные войска, несмотря на тяжёлые потери, медленно продвигались вглубь позиций противника.

Солдаты армии Йемена Al Jazeera English

К 5 января была прорвана первая линия обороны повстанцев. Однако на этом наступление медленно начало выдыхаться. Заманив противника в заранее подготовленные западни, повстанцы вновь нанесли серию ракетных ударов, и на этот раз — более успешно. По предварительным оценкам, правительственные войска заняли более 500 км территории, в том числе города Нукуд и Асилян. Однако этот успех обошёлся армии дороже, чем повстанцам. По предположительным оценкам, основанным на данных нейтральных СМИ, хуситы потеряли 300−400 человек убитыми и ранеными. Правительственные войска потеряли как минимум вдвое больше: от 800 до 1000 человек, в том числе несколько высокопоставленных офицеров. Кроме того, силы ПВО хуситов сбили два ударно-разведывательных беспилотника ВВС ОАЭ, а артиллерия и расчёты противотанковых комплексов подбили большое количество бронетехники.

К 12 января ситуация на фронтах застыла в шатком равновесии. Наступление правительственных сил начало буксовать, особенно после отвода части подразделений бригад «Амалика» в тыл для пополнения. Повстанцы заняли оборону в районе Байхан — последнем своём оплоте в провинции Шабва.

Однако затишье может в любой момент обернуться новой бурей. В случае, если правительственной армии удастся найти новые резервы, наступление может закончиться полным поражением повстанцев. После падения Шабвы для правительственных сил открывается прямая дорога на провинцию Мариб, а затем — на столицу Йемена Сану. Таким образом, локальный успех армии Йемена грозит изменить весь баланс сил в стране, однако — остались ли резервы для нового наступления?

При отсутствии грамотно выстроенной системы ПВО, наступающие колонны армии Йемена становятся лёгкой добычей для дронов-камикадзе и ракет хуситов, которые за годы войны отточили тактику их применения. Поэтому попытка полномасштабного наступления правительственных войск может обернуться провалом и полным разгромом их группировки в центральном Йемене.

Солдат армии Йемена, раненый хуситкcим дроном Цитата из видео «Rebel drone kills loyalists at Yemen's largest airbase» на YouTube

С другой стороны — повстанцы не имеют сил для того, чтобы прямо сейчас атаковать выбившиеся из сил и изнурённые за время наступления войска противника. Кажущаяся патовой ситуация на фронтах в провинции Шабва может в любой момент обернуться крупным поражением одной из сторон конфликта, однако похоже, что резервы обеих сторон практически исчерпаны.

По сообщениям проправительственных йеменских СМИ, хуситы обратились с предложением союза к местным племенам, лояльным группировке «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Повстанцы готовы отпустить тысячи заключённых боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в обмен на их участие в боях за Шабву. В случае, если этот союз действительно состоится, локальная победа армии Йемена может обернуться её крупнейшим поражением за последние годы.