Москва, 13 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В России при сохранении дефицита рабочих специальностей продолжится тенденция по росту заработных плат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные аналитического центра «Авито Работа» о том, что медианная заработная плата в РФ выросла на 17% в 2021 году.

Peggy Marco Зарплата

«Медианная заработная плата, по данным аналитического центра «Авито Работа», рассчитана для массовых профессий, где труд строителей, водителей и курьеров стал значительно лучше оцениваться из-за изменившегося вследствие пандемии спроса и вынужденного сокращения доли труда мигрантов, — сказал Цыганов. — Оказала свое влияние и инфляция, которая побуждала потенциальных работников увеличивать свои требования».

Как полагает Цыганов, при сохранении дефицита рабочих специальностей тенденции по росту зарплаты также будут сохраняться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в 2022 году в России рост заработных плат продолжится в тех сферах, где сохранится дефицит персонала.