Москва, 13 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва стала гостьей YouTube-шоу «Алёна, блин!». Выпуск с её участием доступен на канале Super с 13 января.

Скриншот видео в YouTube Анна Плетнёва, солистка группы «Винтаж»

В интервью Плетнёва рассказала о своих детях, карьере, а также об автомобильной аварии, в которую попал её муж Кирилл Сыров. По словам певицы, она узнала о том, что её супруг разбился, за 30 минут до важного выступления: «Я сижу в гримёрке и задыхаюсь. Я как зомби пошла на сцену и больше не помню ничего».

ИА REGNUM напоминает, что Кирилл Сыров попал в аварию на своём мотоцикле 11 октября 2021 года. По словам Анны Плетнёвой, её супруг уже начал самостоятельно ходить: «Он только начал ходить. Он два месяца лежал в больнице в одной позе, перенёс множество операций».