Москва, , 16:01 — REGNUM В России сохраняется спрос на новостройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Спрос на жилую недвижимость ограничен реальными доходами граждан, многие из которых нуждались и нуждаются в улучшении жилищных условий, — сказала Грызенкова. — На сегодня в России сформировалась тенденция по уменьшению площади новых квартир и увлечению студиями совсем небольшого размера. В дальнейшем это поддержит спрос на более комфортное жилье, к которому будут стремиться многие современные покупатели малогабариток в случае увеличения доходов. Спрос на новостройки сохраняется, пусть и в менее платежеспособном объеме. Это ведет к сохранению тенденций 2020−2021 годов и сдержанному повышению цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ многие объекты жилой недвижимости могут потерять свою прежнюю ликвидность.

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