Москва, 13 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Индексация пенсий на 8,6%, инициированная президентом России Владимиром Путиным, будет проводиться с 1 января текущего года, сообщила 13 января журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Матвиенко «Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин накануне, 12 января, поручил правительству проиндексировать страховые пенсии по старости в 2022 году на 8,6%.