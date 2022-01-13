Москва, 13 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В РФ продолжит дешеветь вторичное жилье в депрессивных местностях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Удешевление вторичного жилья в депрессивных местностях, где наблюдается отток населения, продолжится, — сказала Грызенкова. — Это же можно сказать в отношении квартир в неудобных и непопулярных локациях с выраженными транспортными, экологическими или социальными проблемами. Вполне вероятно снижение стоимости морально устаревших квартир со смежными комнатами, крошечными кухнями и гостиничного типа, на первых этажах в непрестижных районах даже в мегаполисах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России сохраняется спрос на новостройки.