13 января 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 19:43 — REGNUM В Южной Корее обсудили страшную трагедию, унесшую жизни двух человек.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению южнокорейских СМИ, 7 января около часа ночи по местному времени на дороге, ведущей в южнокорейский город Пусан, автомобиль, вероятно, проехавший нужный поворот, начал движение задним ходом по встречке.

Водитель встречного автомобиля, чуть не врезавшийся в транспортное средство, успел резко уйти вправо, однако через минуту другая машина столкнулась с двигавшимся против движения автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия оба транспортных средства загорелись.

В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, который ехал в правильном направлении. Одной из погибших было за 30, а второй — за 50 лет.

«В нашей стране столько развилок, из-за которых может возникнуть подобное ДТП… Правительство должно принять меры, чтобы подобные происшествия происходили как можно реже», — пишет brow***.

Дороги. Южная Корея cmkdream

«Навигатор тоже часто хандрит на таких участках», — отмечает jjoy***.

«Тех, кто проектировал этот участок дороги, нужно наказать!» — призывает kosp***.

«Может, стоит задуматься об увеличении размеров дорожных знаков?» — интересуется jmk2***.

«Проектировщик должен понести наказание, а государство — выплатить компенсацию», — пишет jeju***.

«Там же висит знак, куда они так спешили?» — вопрошает neko***.

«Сколько людей должны умереть, прежде чем правительство соизволит решить данную проблему?» — интересуется bban***.

«Даже если водитель осознал, что едет не туда, зачем нужно было сдавать назад? Неужели нельзя было развернуться?» — спрашивает ygy7***.

«Нужно проверить всех чиновников, занимавшихся строительством дорог. Может, они получили взятки и сделали абы как», — предполагает ahxo***.

«Наверняка это не первый подобный случай? Почему чиновники закрывают на это глаза?» — интересуется kdcs***.

Дорожная полиция. Южная Корея Kevin.B

«Может, стоить казнить кого-нибудь, чтобы другим было неповадно и все нормально выполняли свои должностные обязанности?» — предлагает pant***.

«В очередной раз убеждаюсь в том, что автомобиль — орудие убийства», — пишет jksm***.

«Никто не ездит задним ходом намеренно. Конечно, бывают индивиды, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допускают это», — отмечает drbl***.