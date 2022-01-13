Нью-Йорк, США, 13 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В популярной многопользовательской игре GTA Online появится новый режим под названием Double Down. Об этом 13 января пишет портал PCGamesN.

Игра GTA V

Double Down — это соревновательный режим, в котором одна из команд игроков, вооруженная двуствольными ружьями и бесконечными жизнями, будет штурмовать локацию. В это же время дуэт из Франклина и Ламара (герои GTA V) должен будет отбить атаку. Сложность заключается в том, что у дуэта всего по одной жизни на каждого.

Напомним, что GTA Online — это многопользовательское ответвление игры GTA V. В нём геймеры могут создать уникальных персонажей и отправиться на миссии вместе с друзьями.