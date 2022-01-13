София, , 15:59 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев своим специальным указом назначил Пламена Славова секретарем по вопросам духовности и культуры. Об этом 13 января со ссылкой на пресс-службу главы болгарского государства сообщает софийская газета «Сега».

Румен Радев Rumenradev.org

60-летний П. Славов является известным в Болгарии педагогом и общественным деятелем. Он получил степень магистра истории в Великотырновском университете им. Святых Кирилла и Мефодия, а также докторскую степень в Институте религиоведения Академии общественных наук в Москве. Его монографии о православии и исламе изучаются в десятках высших учебных заведений по всему миру. С мая по декабрь 2021-го года П. Славов занимал пост заместителя министра культуры в двух временных правительствах Болгарии.

Должность президентского секретаря в Болгарии приравнена к посту советника главы государства. Его деятельность регулируется болгарским законом «О государственной службе».