Сыктывкар, , 15:59 — REGNUM За последние сутки в Коми количество заболевших COVID-19 пополнил 91 человек, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 23 случая, Ухте — 20, Сосногорском районе — 9. Всего под медицинским наблюдением находятся 2 723 человека», — сообщили в штабе.

Официально в республике подтверждено 2 690 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, девять из них скончались накануне, 12 января.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми сделал неутешительный прогноз по распространению ковида.