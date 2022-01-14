Брюссель, , 11:33 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что сербам в Косово и Метохии нужно обеспечить возможность участия на референдуме о изменении конституции Сербии, который пройдет 16 января. Об этом Боррель заявил 13 января на своей странице в «Твиттере».

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник ЕС отметил, что вопрос «сбора голосов» в Косово и Метохии он обсудил 12 января с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти.

«Сбор голосов в прошлом происходил с участием ОБСЕ», — напомнил Боррель.

Напомним, что ранее власти в Приштине предложили косовским сербам голосовать на референдуме по почте или через Канцелярия по связям с Сербией, работающей в Приштине.