Москва, , 15:59 — REGNUM Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин своими рассуждениями об уровне жизни пытается подчеркнуть успешность своей деятельности на посту министра финансов, а также дополнительно аргументировать преимущества либеральной модели перед плановой экономикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Но его расчеты довольно лукавы. Во-первых, никто не может точно сказать, на сколько бы вырос уровень жизни в стране за 30 лет, если бы она не испытала политического распада, развала сложившихся производственных цепочек, депопуляции, обнуления сбережений населения, развала пенсионной системы, дефолтов и т. д.

Во-вторых, мы теперь живем в совсем другом обществе и вряд ли можно напрямую сравнивать сегодняшнюю доступность многих технологий с той, которая была 30 лет назад.

То есть, конечно, уровень доступности информации и коммуникации в современном мире многократно возрос, но вряд ли эти изменения можно отнести к заслугам руководства страны или преимуществам рыночной экономики.

В-третьих, структура потребления советских людей была в принципе иной — начиная от транспортных услуг, в которых доля общественного транспорта, водного транспорта и авиаперелетов была существенно выше, чем сейчас, равно как и доля водного и железнодорожного транспорта в обеспечении логистики, и заканчивая, например, образовательными, спортивными услугами и неэлектронными развлечениями. Так что все эти расчеты будут довольно условны.

Но, определенно, можно сказать, что уровень сбережений у современных россйских граждан существенно ниже, а закредитованность населения значительно выше, чем 30 лет назад.

Также существенно возрос разрыв в уровне жизни между 20% самых богатых и 20% самых бедных, разрыв в уровне жизни между пенсионерами и трудоспособным населением, жителями мегаполисов и небольших населенных пунктов.

На эти показатели тоже не стоит закрывать глаза — они влияют на социальную ситуацию не меньше, чем уровень жизни в целом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в России уровень жизни сейчас примерно на 20% выше, чем было в СССР.

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