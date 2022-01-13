Москва, 13 января 2022, 15:59 — REGNUM Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин своими рассуждениями об уровне жизни пытается подчеркнуть успешность своей деятельности на посту министра финансов, а также дополнительно аргументировать преимущества либеральной модели перед плановой экономикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Советские граждане
Советские граждане
Fishki.net
«Но его расчеты довольно лукавы. Во-первых, никто не может точно сказать, на сколько бы вырос уровень жизни в стране за 30 лет, если бы она не испытала политического распада, развала сложившихся производственных цепочек, депопуляции, обнуления сбережений населения, развала пенсионной системы, дефолтов и т. д.
Во-вторых, мы теперь живем в совсем другом обществе и вряд ли можно напрямую сравнивать сегодняшнюю доступность многих технологий с той, которая была 30 лет назад.
То есть, конечно, уровень доступности информации и коммуникации в современном мире многократно возрос, но вряд ли эти изменения можно отнести к заслугам руководства страны или преимуществам рыночной экономики.
В-третьих, структура потребления советских людей была в принципе иной — начиная от транспортных услуг, в которых доля общественного транспорта, водного транспорта и авиаперелетов была существенно выше, чем сейчас, равно как и доля водного и железнодорожного транспорта в обеспечении логистики, и заканчивая, например, образовательными, спортивными услугами и неэлектронными развлечениями. Так что все эти расчеты будут довольно условны.
Но, определенно, можно сказать, что уровень сбережений у современных россйских граждан существенно ниже, а закредитованность населения значительно выше, чем 30 лет назад.
Также существенно возрос разрыв в уровне жизни между 20% самых богатых и 20% самых бедных, разрыв в уровне жизни между пенсионерами и трудоспособным населением, жителями мегаполисов и небольших населенных пунктов.
На эти показатели тоже не стоит закрывать глаза — они влияют на социальную ситуацию не меньше, чем уровень жизни в целом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в России уровень жизни сейчас примерно на 20% выше, чем было в СССР.

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