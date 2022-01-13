Москва, 13 января 2022, 15:55 — REGNUM Ситуация с Соединенными Штатами и «Северным потоком — 2» показала, что у Германии нет свободы в своей экономической деятельности. Об этом 13 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на то, что угрозы новых санкций со стороны США не указывают на серьёзные намерения Вашингтона.
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