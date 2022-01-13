Москва, , 15:55 — REGNUM Ситуация с Соединенными Штатами и «Северным потоком — 2» показала, что у Германии нет свободы в своей экономической деятельности. Об этом 13 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Про «Северный поток — 2». Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках, — сказал Лавров в эфире Первого канала. — Вот никакой свободы, оказывается, у Германии, не у кого-нибудь, а у Германии, никакой свободы заниматься своими экономическими интересами, не существует».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на то, что угрозы новых санкций со стороны США не указывают на серьёзные намерения Вашингтона.

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