Москва, , 15:53 — REGNUM Сообщения о том, что Россия якобы спровоцировала кризис в Казахстане для того, чтобы взять его под контроль, не соответствуют действительности. Об этом 13 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Лавров Mid.ru

По словам Лаврова, в настоящее время на эту тему имеется большое количество конспирологических теорий.

«Одна часть этих теоретиков, что все это устроено Западом, чтобы ослабить наши позиции перед переговорами в Женеве и Брюсселе. Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в данный момент Россия ожидает от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе, однако такое ожидание не будет долгим.