Москва, 13 января, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Воздействие пандемии коронавируса на мировую экономику отнюдь нелинейно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM) Пандемия

«Например, в 2021 году количество заболевших и умерших по всему миру существенно возросло по сравнению с 2020, но это не помешало мировой экономике интенсивно восстанавливаться.

Более того, ряд отраслей неплохо себя чувствовали и позапрошлом году в частности, онлайн-торговля, интернет-развлечения, финтех, фармацевтический сектор.

В то же время, несмотря на активную вакцинацию по всему миру пандемия коронавируса далека от завершения — постоянно возникают новые штаммы.

Так что, возможно, эта болезнь с нами ещё не на один год и волны роста заболеваемости будут сменяться спадами, а ревакцинироваться придется регулярно.

Так или иначе, пандемия уже существенно переформатировала мировую экономику, образ жизни и характер потребления.

Вероятно, это будет сказываться на экономике и дальше, даже если количество заражений, госпитализаций и летальных исходов резко пойдет на спад.

В частности, доля сотрудников, работающих удаленно, останется выше, чем была до пандемии, спрос на офисную недвижимость и транспортные услуги, соответственно, будет ниже.

Также продолжится перетекание покупок и заказа еды в онлайн. Пандемия подтолкнула человечество к тому, чтобы сделать этот шаг быстрее.

Трансформация, видимо, продолжится и на авторынке даже после того, как проблемы нехватки чипов из-за разрыва логистических цепочек будут решены.

Просто больше людей станут пользоваться каршерингом и общественным транспортом вместо покупки своего автомобиля, чему способствуют, в частности, возросшие цены на топливо и металлы.

Кстати, не факт, что мировая экономика избежала бы просадки, не будь пандемии. Кризис — явление в рыночной системе циклическое.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавируса позволила снизить давление на экономику, но угроза появления новых вспышек заболевания остается, заявил на Гайдаровском форуме премьер-министр Михаил Мишустин.

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