Владимир, , 15:52 — REGNUM Во Владимирской области 13 января подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом — на семь меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 83 тыс. 514 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 75 тыс. 393 пациента, в том числе 314 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2986 человек. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.