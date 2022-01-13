Джакарта, , 15:52 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 118 488 929 человек, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Количество людей, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, составляет 173 248 256 человек.

В общей сложности власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 793 носителей коронавируса.

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