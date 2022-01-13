Лондон, 13 января, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Британская студия Creative Assembly опубликовала новый геймплейный трейлер стратегической игры Total War: Warhammer III. Он доступен на YouTube-канале Total War с 13 января.

Василий Иванов ИА REGNUM Косплей по вселенной Warhammer Fantasy на «Ролеконе» 2021

В трейлере показан игровой процесс за Империю Катай и её лидера Мяо Ин (Miao Ying). Войска этой фракции пытаются сдержать атаку орд Хаоса и сохранить Великий Бастион — свой главный город.

Напомним, что релиз глобальной стратегической игры Total War: Warhammer III состоится 17 февраля 2022 года. Она будет доступна только на PC.