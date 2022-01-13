Неклиновский район, Ростовская область, , 15:51 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области автобус с детьми, следовавшими из Донецка в Ставрополь, попал в ДТП. В результате аварии пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 13 января.

Школьный автобус попал в ДТП 21.мвд.рф

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Авария произошла примерно в 13:10 мск. Водитель автобуса Mercedes-Benz, следовавшего из Донецка в Ставрополь, предположительно, на нерегулируемом перекрестке не выдержал дистанцию и столкнулся с впереди стоящим ВАЗ 2107. Травмы получили пассажиры автомобиля — мужчина и женщина.

В момент аварии в автобусе находилось 18 школьников. Никто из них не пострадал. Детей пересадили в другой автобус, и они продолжили маршрут.

По факту аварии проводится проверка.