Бишкек, 13 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев на своей официальной странице в Facebook пожаловался на авантюристов, которые используют его имя в своих корыстных целях.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

«Хотелось бы предупредить, что в последнее время участились факты, когда, прикрываясь мною, неизвестные лица звонят разным людям с различными «просьбами»», — пишет чиновник.

Также руководитель пресс-службы главы государства обратился к гражданам с призывом не идти на поводу у телефонных мошенников.