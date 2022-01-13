Нижний Новгород, 13 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Ученики одной из школ города Дзержинска в Нижегородской области вынуждены учиться дистанционно из-за отсутствия школьных автобусов, передают местные СМИ сегодня, 13 января.

Navigator-avia Дзержинск

Как выяснилось, нехватка транспорта, необходимого для доставки школьников до учебного заведения, вызвана тем, что часть школьных автобусов находится в ремонте, а другая часть задействована в перевозке детей на олимпиады и соревнования.

В департаменте образования мэрии Дзержинска пообещали возобновить с 14 января доставку детей до школы №10 на школьных автобусах и очное обучение в этом общеобразовательном учреждении.