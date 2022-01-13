Саратов, 13 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Саратовской области до конца 2022 года к газу планируют подключить более 5 тыс. домовладений, в которых проживают около 15 тыс. человек. Участие в программе позволит поднять планку газификации до 90%, заявил губернатор Валерий Радаев.

ИА REGNUM Газ

Как отметил член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, Саратовская область является «колыбелью» для «Газпрома», здесь был построен первый в России газопровод «Саратов — Москва».

По инициативе президента РФ Владимира Путина ПАО «Газпром» проводит программу догазификации населенных пунктов в регионах страны. По состоянию на 1 мая 2021 года в Саратовской области газовые сети имелись в 1453 населенных пунктах из 1653. В программу догазификации вошли 5346 саратовских домовладений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с 26 июля 2021 года ведется прием предварительных заявок на бесплатное подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах.

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