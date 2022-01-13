Оренбург, 13 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Оренбурге все же можно будет совершить обряд омовение в иордани, оборудованной в честь праздника Крещение Господне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, купель организуют на реке Урал в районе здания Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенская купель

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, мы приняли решение предоставить возможность православным верующим совершить обряд омовения», — сказал и.о. главы города Сергей Салмин.

Он подчеркнул, что место для купания будет оборудовано с соблюдением всех мер безопасности. В муниципалитете уже приступили к подготовке проруби. Обряд освящения воды в крещенской купели будет совершен в 09:00 по местному времени (07:00 мск) 19 января.

Добавим, ранее чиновники заявляли, что в городе не будет оборудовано ни одной иордани.