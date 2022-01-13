Бишкек, , 15:47 — REGNUM Правительство Киргизии просят продлить соглашение об обнулении налога на добавочную стоимость на импортируемое зерно хотя бы ещё на три года. Об этом заявил президент Ассоциации мукомольных предприятий республики Рустам Жунушов на пресс-конференции сегодня, 13 января.

Пшеница Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В качестве аргумента в пользу этой инициативы он привёл довод о том, что одного года отмены НДС недостаточно для восстановления мукомольной отрасли и наращивания производства пшеницы в достаточных объемах.

«Благодаря обнулению налога на добавочную стоимость импорта сырья удалось возобновить работу 20 мукомольных комбинатов, и теперь в Киргизии функционируют уже 27 таких предприятий», — резюмировал глава ассоциации.

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