Бишкек, 13 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Правительство Киргизии просят продлить соглашение об обнулении налога на добавочную стоимость на импортируемое зерно хотя бы ещё на три года. Об этом заявил президент Ассоциации мукомольных предприятий республики Рустам Жунушов на пресс-конференции сегодня, 13 января.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

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В качестве аргумента в пользу этой инициативы он привёл довод о том, что одного года отмены НДС недостаточно для восстановления мукомольной отрасли и наращивания производства пшеницы в достаточных объемах.

«Благодаря обнулению налога на добавочную стоимость импорта сырья удалось возобновить работу 20 мукомольных комбинатов, и теперь в Киргизии функционируют уже 27 таких предприятий», — резюмировал глава ассоциации.

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