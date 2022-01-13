Москва, , 15:47 — REGNUM Зимние сборы российских футбольных клубов в Испании, Турции и ОАЭ посетит главный тренер сборной России Валерий Карпин. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Валерий Карпин Светлана Бекетова

«14 января Валерий Георгиевич вылетает в Испанию, далее посетит расположения российских команд в ОАЭ и Турции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены тренерского штаба сборной будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в команду, а также проводить встречи с игроками и тренерами клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, 24 марта сборная России проведёт матч против сборной Польши в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.