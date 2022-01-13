Москва, , 15:46 — REGNUM Действительно, задача повышения пенсий в России на уровень выше инфляции уже была ранее сформулирована и подтверждена президентом Владимиром Путиным. Это логично, заявила корреспонденту руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Логично, так как соответствует обещаниям, которое взяло на себя правительство РФ в обмен на повышение пенсионного возраста (индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам выше инфляции).

В бюджет была заложена индексация на плановый уровень инфляции (5,9%), что не покрывало фактическую инфляцию 2021 г (8,39%). По оценке Минфина, на индексацию пенсий на 8,6% Пенсионному фонду РФ дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд руб., а всего на индексацию будет направлено почти 550 млрд руб.

С одной стороны, мера, безусловно, необходимая, и даже она вряд ли полностью компенсирует пенсионерам реальное увеличение стоимости жизни, так как основная часть их спроса — это продовольственная корзина (рост на 10,6% за год), лекарства и ЖКХ.

С другой стороны, дополнительные социальные выплаты, как показывает опыт августа-сентября 2021 года, тут же перетекают на потребительский рынок, увеличивая дисбаланс спроса и предложения, что разгоняет инфляцию.

Поэтому правительству необходимо параллельно разрабатывать меры по увеличению предложения на рынке товаров, в первую очередь, продовольствия, чтобы снизить инфляционное давление. Главным таким механизмом является усиление конкуренции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 12 января в ходе совещания с правительством заявил, что пенсии в России необходимо проиндексировать на 8,6%, чтобы перекрыть инфляцию.

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