Москва, 13 января, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Действительно, задача повышения пенсий в России на уровень выше инфляции уже была ранее сформулирована и подтверждена президентом Владимиром Путиным. Это логично, заявила корреспонденту руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Логично, так как соответствует обещаниям, которое взяло на себя правительство РФ в обмен на повышение пенсионного возраста (индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам выше инфляции).

В бюджет была заложена индексация на плановый уровень инфляции (5,9%), что не покрывало фактическую инфляцию 2021 г (8,39%). По оценке Минфина, на индексацию пенсий на 8,6% Пенсионному фонду РФ дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд руб., а всего на индексацию будет направлено почти 550 млрд руб.

С одной стороны, мера, безусловно, необходимая, и даже она вряд ли полностью компенсирует пенсионерам реальное увеличение стоимости жизни, так как основная часть их спроса — это продовольственная корзина (рост на 10,6% за год), лекарства и ЖКХ.

С другой стороны, дополнительные социальные выплаты, как показывает опыт августа-сентября 2021 года, тут же перетекают на потребительский рынок, увеличивая дисбаланс спроса и предложения, что разгоняет инфляцию.

Поэтому правительству необходимо параллельно разрабатывать меры по увеличению предложения на рынке товаров, в первую очередь, продовольствия, чтобы снизить инфляционное давление. Главным таким механизмом является усиление конкуренции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 12 января в ходе совещания с правительством заявил, что пенсии в России необходимо проиндексировать на 8,6%, чтобы перекрыть инфляцию.

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