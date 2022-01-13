Нижний Новгород, 13 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Один из домов на улице Черниговской, в самом центре Нижнего Новгорода, снесла теща бывшего замгубернатора области Романа Антонова. Ей может грозить штраф. Об этом сообщили нижегородские СМИ 13 января.

Pxhere.com Снос

По данным издания «Коммерсантъ-Приволжье» дом № 10 на улице Черниговской снесла собственница здания Людмила Теплова.

«Теплова неоднократно выступала соучредителем различных компаний, связанных с зятем и его партнером, экс-депутатом областного заксобрания Валерием Антиповым», — говорится в сообщении.

В редакции портала NewsNN уточнили, что «расселенный трехэтажный жилой дом 1917 года постройки снесли 4 января 2022 года».

»Оказалось, что собственница уничтожила его без разрешительных документов. За это на нее составили протокол по статье «Нарушение требований законодательства об охране ОКН народов РФ». Женщине грозит штраф до двухсот тысяч рублей».