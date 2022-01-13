Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Компанию Respawn Entertainment покинул Мохаммад Алави — креативный директор новой пока неанонсированной игры. Об этом 13 января пишет VGC.

Обложка Titanfall 2 Обложка компьютерной игры Titanfall 2

«Мне посчастливилось работать и учиться у самых талантливых разработчиков и помогать создавать франшизы, которыми я очень горжусь», — пишет Алави на своей странице в LinkedIn. Подробностей о судьбе новой игры Respawn Entertainment он не раскрыл.

Напомним, что сейчас Respawn Entertainment работает над оригинальной однопользовательской игрой. Она не будет связана с другими франшизами компании.

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